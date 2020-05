Kilka tygodni temu na świat przyszło od dawna wyczekiwane "royal baby" polskiego show-biznesu. Mowa oczywiście o drugiej córce Roberta i Anny Lewandowskich. Dziewczynka otrzymała imię Laura i już zdążyła zaliczyć swój debiut na Instagramie.

Anna Lewandowska pokazała wózek Laury

Lewandowscy mają miliony fanów na Instagramie, którzy chcą wiedzieć jak najwięcej o swoich idolach. Każdy post odsłaniający kulisy prywatnego życia pary jest więc dla nich nie lada gratką. Jeszcze przed narodzinami Laury część internautów zastanawiała się, jak będzie wyglądać pokój drugiego dziecka Roberta i Ani. "Lewa" uchyliła już rąbka tajemnicy. Niedawno zdradziła też, jakim wózkiem "wozi się" jej nowonarodzona córeczka.

Jak się okazuje, Lewandowscy zdecydowali się na wózek Priam 2.0 Lux Platinum. Uwagę zwraca jego kwiatowy motyw. Od razu zaznaczamy, że mało kto może pozwolić sobie na taki luksus. Wózek Laury kosztuje bowiem około 5,5 tysięca złotych. Wybór Anny i Roberta nie jest jednak przypadkowy. Klara jeździła w spacerówce tej samej firmy. Jak widać, postawili na sprawdzoną markę.

Patrzymy też na stylizację Lewandowskiej. Tego dnia trenerka przemierzała niemieckie uliczki w luźnej marynarce i spodniach do kostek. Z pozoru elegancki zestaw przełamała klapkami, które nadały całokształtowi luzu. Obuwie pochodzi z kolekcji The Row - marki założonej przez siostry Olsen.

Luksusowo, jednak to nie powinno raczej nikogo dziwić. Kto, jak to, ale Lewandowscy mogą pozwolić sobie na wystawne życie. W końcu Robert jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w Europie, a Ania co chwilę rozkręca kolejne fit biznesy.