Schronisko wydało oświadczenie w sprawie pogryzienia Aleksandry Prykowskiej. Aktorka wiedziała o problemach psa: Myślę, że mnie nie ugryzie

cerrie35 9 minut temu 0

Ja za to nie potrafię zrozumieć ludzi którzy właśnie upierają się, aby brać ze schroniska schorowane psiaki, które będą potem wymagały nakładów finansowych jeśli chodzi o leczenie, a potem nigdy nie wiadomo czy problemy zdrowotne zwierzęcia nie powrócą. Albo właśnie dlaczego biorą psy ogólnie z problemami.

A jakby ten pies zaatakował przypadkowego przechodnia na ulicy? Zwykłe "Ups... Przepraszam, ale to pies z problemami" by nie wystarczyło.

Często wychodzę z małym synkiem na spacery i gdybym tylko zauważyła, iż jakiś pies (Nie ważne duży czy mały) podbiega do wózka, albo zaczyna skakać wokół wózka, to kopnęłabym psa, a jakby dalej nie chciał się odczepić, to chwyciłabym jakiegoś kija i zaczęłabym go kijem straszyć. To tylko pies, życie mojego dziecka jest najważniejsze.

I ta kobieta miała jeszcze odwagę udostępnić zdjęcie tego co ją spotkało? Jeśli chciała się pochwalić swoją głupotą, to brawo, udało się jej. Nie mieści mi się w głowie jak można być tak pozbawionym wyobraźni.