Miley Cyrus ma nową fryzurę. Fani porównują ją do "Króla tygrysów": Wykapany Joe Exotic

Polskie celebrytki mogły odetchnąć z ulgą 18 maja, kiedy to ponownie otwarte zostały salony fryzjerskie. Gwiazdy nie będą już zmuszone samodzielnie farbować odrostów, jak to było w przypadku Katarzyny Skrzyneckiej, ani nie pomylą proporcji farb, jak zrobiła to Eva Minge. Tyle szczęścia nie mają jednak Amerykanki. W Stanach Zjednoczonych nadal obowiązuje rygorystyczna izolacja. Miley Cyrus zwróciła się zatem o pomoc do mamy. Efekt jest co najmniej zaskakujący.

Miley Cyrus w nowej, nietuzinkowej fryzurze

Mama piosenkarki, Tish Cyrus, postanowiła wziąć włosy córki w swoje ręce. Nie była jednak w tym wyzwaniu osamotniona. Mogła liczyć na pomoc stylistki gwiazd, Sally Hershberger, która instruowała ją przez FaceTime.

Widać, że dobrze wyszkoliłam Tish! - napisała fryzjerka.

Większość miłośników Miley Cyrus jest pozytywnie zaskoczona odważną metamorfozą piosenkarki. Zauważyli, że artystka chce w ten sposób nawiązać do punk-rockowej stylistyki, a jej fryzura przypomina tę, którą nosiła gitarzystka Joan Jett. Część fanów zauważyła natomiast podobieństwo do Joe Exotica z programu "Król tygrysów":

Odjazdowo! Jak królowa punk rocka.

Uwielbiam tę fryzurę! Świeży look i na dodatek bez makijażu. Wygląda absolutnie cudownie i promiennie. Prosto na okładkę.

Wykapany Joe Exotic :)

Nie wszystkim obserwatorom izolacyjna metamorfoza piosenkarki przypadła jednak do gustu:

Jeśli to nazywasz sukcesem, to jestem bardzo ciekawy, czym byłaby porażka.

To fryzura na poważnie czy tylko żart? Jestem zdezorientowany.

Ktoś powinien ją powstrzymać przed dotykaniem włosów Miley. Teraz wyglądają absurdalnie.

Miley Cyrus przyćmiewa młodszą siostrę

Nowa fryzura Miley spowodowała, że nieco na dalszy plan zeszła najnowsza piosenka jej młodszej siostry. Noah Cyrus w singlu "Young & Sad" wyznaje, jak ciężko było jej dorastać w cieniu starszej, odnoszącej sukcesy wokalistki:

Moja siostra jest jak wschód słońca, (...), przy której ja jestem deszczową chmurą - śpiewa.

Dodatkowo Noah spotkała się z ogromnym hejtem i prześladowaniem w sieci. Sama zaś Miley o uczuciach siostry wiedziała już wcześniej i jej również nie było w tej sytuacji łatwo.

Chwilę po rozwodzie z mężem Miley również zafundowała sobie zmianę fryzury, widać tu więc pewien wzór postępowania. Czyżby piosenka młodszej siostry aż tak jej dopiekła?