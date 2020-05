Nieco nerwowy czas nastał w życiu Radosława Majdana. W środę późnym wieczorem jego nazwisko zostało wymienione podczas debaty Sylwestra Latkowskiego, który apelował do osób publicznych, by powiedzieli, co wiedzą na temat pedofilii w sopockiej Zatoce Sztuki. Mąż Małgorzaty Rozenek już wystosował oświadczenie. Zaczął też odpisywać na komentarze internautów. Niektórzy twierdzą, że istnieją dowody świadczące na jego niekorzyść.

Radosław Majdan odpowiada na komentarze internautów

Pod jednym z ostatnich postów Majdana pojawił siłę następujący komentarz:

Panie Radosławie, z całym szacunkiem, ale pisze Pan nieprawdę. Jest rok 2020, zgadza się, ale był rok 2012, 2013 i 2014. Nie pamięta Pan? Naprawdę nie pamiętam Pan Sopotu? Cóż, ma Pan krótką pamięć, ale są ludzie, którzy operują dowodami. Niestety, za błędy - nawet te jednorazowe zapłacić trzeba.

Przyszły tata szybko odpowiedział z lekką ironią.

Liczę na ludzi operujących dowodami.

Internauta nie dał za wygraną i brnął dalej.

Dowodami, niestety, na Pana niekorzyść... Życie. Pozdrawiam i miłego dnia.

Radosław Majdan odpowiada na komentarze fanów screen Instagram / @r_majdan

Majdan odpisał i na tę drugą uszczypliwość. Dał do zrozumienia, że szybko okaże się, czy faktycznie był zamieszany w tę kontrowersyjną i przykrą sprawę.

Przypomnijmy, sportowiec to nie jedyny celebryta, o którym w wywiadzie wspomniał Latkowski. Kuba Wojewódzki już zapowiedział proces sądowy Telewizji Publicznej i reżyserowi. Podobnie zrobili Mariusz Raduszewski i Natalia Siwiec. Głos zabrała również Blanka Lipińska, która nie rozumie, z jakiej racji jej zdjęcie pojawiło się w reportażu.