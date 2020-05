Małgorzata Rozenek jest w 9. miesiącu ciąży i narzeka na niedogodności. "Jeszcze będziemy szczupłe"

Małgorzata Rozenek jest obecnie w trzeciej, bardzo długo wyczekiwanej ciąży. "Perfekcyjna" odlicza już dni do rozwiązania, a przyszli rodzice przygotowali stylowy pokój dla pociechy. Jak wiemy, ukochana Radosława Majdana rodzić będzie najpewniej w tak zwanej klinice gwiazd. Tymczasem przyszła mama zdecydowała się podzielić z fanami tym, co najbardziej przeszkadza jej w dziewiątym miesiącu ciąży.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek o apetycie w ciąży.

Małgorzata Rozenek niedługo rodzi

Chociaż, co absolutnie zrozumiałe, przyszła mama boi się porodu, to jednocześnie już nie może się go doczekać. "Perfekcyjna" postanowiła więc podzielić się z obserwatorami spostrzeżeniami dotyczącymi ostatniego miesiąca ciąży. Okazuje się, że żona Radosława Majdana jest już zmęczona uciążliwościami ciąży. Małgorzata Rozenek wyznała też, co co najbardziej przeszkadza jej w dziewiątym miesiącu błogosławionego stanu:

Miesiąc trwa maksymalnie 31 dni. Z wyjątkiem 9. miesiąca ciąży, wtedy on trwa jakieś 43574652738 dni. Ściskam gorąco wszystkie mamusie w 9. miesiącu ciąży. Jeszcze będziemy szczupłe, znowu zobaczymy nasze stopy na stojąco i przekręcając się z boku na bok w nocy, nie będziemy się budzić - napisała.

Fanki podzielają spostrzeżenia Małgorzaty Rozenek. W kwestii ostatniego miesiąca ciąży mają identyczne odczucia:

To samo ostatnio stwierdziłam.

Ma Pani rację, dłuży się niesamowicie. Ja obecnie jestem cztery dni po terminie i dalej cisza...

W punkt. Szczęśliwego rozwiązania - czytamy w komentarzach.

Plotek również dołącza się do życzeń. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli ogłosić szczęśliwą nowinę - dziewiąty miesiąc naprawdę nie trwa w nieskończoność, choć rzeczywiście - jest najtrudniejszy.