Lara Gessler pochwaliła się rosnącym ciążowym brzuchem. Magda Gessler komentuje

cerrie35 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

A ha... Czyli Według Magdy Gessler kobieta staje się dojrzała i świadoma gdy zachodzi w ciążę, bo podejmuje świadomą i dojrzałą decyzję.

Czyli, co? Kobieta która świadomie nie decyduje się na dzieci, bo wie iż nie byłaby dobrą matką i nie spełniłaby się w tej roli, i woli postawić na samorealizację i rozwój swojej kariery, nie jest już świadomą i odpowiedzialną kobietą? Nie lubię takich stwierdzeń które generalizują, i są jednowymiarowe.

To tak jakby powiedzieć, że prawdziwa kobieta to taka, która urodziła dzieci. Nie cierpię też tych stereotypów, jak powinna wyglądać stereotypowa kobieta, która jak już w jednym wymiarze tych stereotypów się nie sprawdza, ale za to w innych już tak, to i tak nie będzie postrzegana jako prawdziwa kobieta.