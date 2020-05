Natalia Siwiec i jej mąż zareagowali po emisji "Nic się nie stało". Wydali oświadczenie

zdzirson pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

I wszystko się zgadza.

Oświadczenia napisane parę dni wcześniej. Gazeta wczoraj czy przedwczoraj zdjęła po paru godzinach artykuł o tym, że państwo pojawiają się w dokumencie. Na profilach obojga poblokowani ludzie, komentarze czyściutkie aż miło. I interes się kręci, wpływy widać sięgają dalej niż do Sopotu ;)

Powiedzieć, że cały ten szołbiznes to kruwidołek, to jak nic nie powiedzieć.