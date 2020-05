Zazwyczaj polscy artyści inspirują się zagranicznymi, bądź rodzimymi utworami. Rzadko kiedy odnotowuje się, żeby ktoś zza granicy czerpał z polskiego dorobku muzycznego. Jednak jeden z hitów Krzysztofa Krawczyka okazał się świetnym podkładem do rapowego kawałka.

Amerykańscy raperzy wykorzystali piosenkę Krzysztofa Krawczyka

Przenieśmy się do 2004 roku, gdy na ustach wszystkich było: "Trudno tak, razem być sam ze sobą, bez ciebie nie jest lżej...". Utwór Krzysztofa Krawczyka z gościnnym udziałem Edyty Bartosiewicz podbił wszystkie listy przebojów. Rodacy chętnie powracają do tego kawałka i wspominają go z sentymentem. Teledysk do "Trudno tak" na oficjalnym kanale Krzysztofa Krawczyka ma ponad trzy miliony odsłon.

Szlagier zainspirował amerykańskich raperów do stworzenia podkładu do najnowszego utworu. Berner i B-Real, znani w naszym kraju dzięki kawałkowi "What's Your Number", zamieścili w sieci nową piosenkę, z gościnnym udziałem i Rick Rossa. "Cindy" ma łudząco podobne sample jak w nieśmiertelnym "Trudno tak" Krawczyka. Chociaż w spisie autorów tego kawałka nie znalazło się nazwisko rodzimego artysty, internauci i tak usłyszeli podobieństwo.

Dodatkowo w "Cindy" możemy usłyszeć głos Edyty Bartosiewicz. Zarówno sama wokalistka, jak i Krzysztof Krawczyk nie odnieśli się do wykorzystania linii melodyjnej z legendarnego utworu.

Drodzy czytelnicy, słyszycie podobieństwo?