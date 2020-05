Baron w końcu wziął udział w #Hot16Challenge2. Blanka Lipińska też miała w tym udział

Aleksander Milwiw-Baron właśnie dołączył do grona gwiazd, które nagrały kawałek w ramach wyzwania #Hot16Challenge2. Co ciekawe, Blanka Lipińska też przyłożyła do tego swoją dłoń - a nawet dwie.

