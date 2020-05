cerrie35 pół godziny temu 0

No, ba... Przecież bycie instamatką jest dla niej już wystarczająco wyczerpującą pracą. Tak więc nie musi już nigdzie na boku dorabiać. Co będzie harowała w jakimś tam serialu, skoro i tak nie ma z tego takiego uwielbienia i lajków, jak za pokazywanie się w necie.

Pragnę tylko przypomnieć, że setki tysięcy kobiet w Polsce jakoś musi godzić harówkę w pracy z opieką nad dziećmi, i nawet nie mają czasu na narzekanie jak to one mają źle w życiu. Chyba Wendzikowska powinna się wreszcie wziąć za jakąś normalną pracę, gdzie codziennie musiałaby zapierniczać po 8 godzin, gdzie często gęsto w trakcie pracy trzeba dzwonić po babciach i sąsiadkach, żeby odebrały dzieci np. z przedszkola, bo szef zażyczył sobie nadgodziny.

"Uważam, że dom, rodzina, dzieci to są te wartości najważniejsze i jeżeli nie da się połączyć z tym innych elementów zawodowych, to trzeba tą swoją drogę zawodową przynajmniej na jakiś czas zmienić i przekierować, aby przez parę pierwszych lat móc być mamą na pełen etat." ha, ha, dobre sobie :-D Niech powie to prosto w twarz wszystkim matkom, które zapierniczają w pocie czoła, aby starczyło od pierwszego do pierwszego. Nie, no ta kobieta jest totalnie oderwana od rzeczywistości, i żyje w jakimś swoim wyimaginowanym świecie, zbudowanym na swoim nierealnym życiu w internecie.