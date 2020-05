Monika Zamachowska i Zbigniew Zamachowski na pogrzebie w kuriozalnych strojach. Tak pożegnali Jerzego Łapińkiego

Monika Zamachowska i Zbigniew Zamachowski wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych Jerzego Łapińskiego. Małżeństwo wyróżniało się na tle innych żałobników przez niestosowne ubranie.

Monika Zamachowska i Zbigniew Zamachowski nie popisali się

19 maja 2020 odbył się pogrzeb Jerzego Łapińskiego. Zasłużonego aktora pochowano na Cmentarzu Bródnowskim. W związku z rządowymi obostrzeniami, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, w uroczystościach pogrzebowych nie mogło uczestniczyć wiele osób. Jednak Łapińskiego pożegnała nie tylko rodzina, ale też przyjaciele aktorzy. I tak na pogrzebie pojawili się m.in. Krystyna Janda, Jan Englert, Renata Dancewicz, Izabela Kuna, Gabriela Muskała, Beata Ścibakówna, Artur Barciś oraz Monika Zamachowska i Zbigniew Zamachowski.

Ci ostatni zwrócili na siebie uwagę przez nieodpowiedni strój. Na pogrzebie zjawili się bowiem w kolorowych i raczej mało eleganckich ubraniach. Prezenterka miała co prawda ciemny płaszcz, ale zestawiła go z fioletowymi spodniami i kolorowym szalem w żółte wzory. Outfit aktora również pozostawił wiele do życzenia. Granatowa kurtka, brązowe spodnie i do tego czerwony kołnierzyk od koszuli nie pasowały do tak poważnej sytuacji. Zamachowski tego dnia założył też maseczkę z wzorem w koty, którą notabene momentami źle nosił, odsłaniając nos.

Oczywiście rozumiemy, że najważniejszy jest fakt, że Zamachowscy pojawili się na cmentarzu i pożegnali przyjaciela. Jednak w takich momentach aparycja jest również ważna. Odpowiedni obiór jest oznaką szacunku wobec zmarłego. Przypomnijmy, że podobne faux pas popełnił również mąż Katarzyny Skrzyneckiej, który na pogrzeb Pawła Królikowskiego przyszedł w dresie.

Monika Zamachowska żegna Jerzego Łapińskiego

Monika Zamachowska pożegnała także Jerzego Łapińskiego na swoim Instagramie. Dziennikarka zamieściła tam wzruszający wpis.

Dzisiaj był pogrzeb Łapki - dobrego, czułego, cichego człowieka, wspaniałego aktora, który rozumiał, co grał i po co. Lubiłam być blisko niego. Słuchać go i patrzeć w jego mądre oczy. Już się nie spotkamy w Twoim pięknym ogrodzie. Będzie mi Cię brakowało, Jureczku. Tyle ludzi przyszło Cię dzisiaj pożegnać. Do zobaczenia w lepszym świecie - napisała Zamachowska.

Pod jej postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci opłakiwali zmarłego aktora. Nie zabrakło też słów wsparcia dla rodziny zmarłego. My również przyłączamy się do tych kondolencji.