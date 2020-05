Życie prywatne Agnieszki Chylińskiej od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie mediów. Gwiazda sama pisze piosenki, a te są pełne goryczy i złości. Co prawda wokalistka niechętnie opowiada o życiu osobistym, jednak kilkukrotnie podczas wywiadów dała do zrozumienia, że nie wszystko jest w porządku. Ostatnio fani znów zaczęli spekulować, że w życiu Chylińskiej nie dzieje się najlepiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Chylińska opowiada o swoich znajomych w kwarantannie

Agnieszka Chylińska dziękuje menedżerce za wsparcie

Agnieszka Chylińska jest nie tylko piosenkarką i jurorką w "Mam Talent". Gwiazda pisze również książki dla dzieci. Wokalistka regularnie czyta fragmenty przygód Zezi na profilu na Instagramie. Fani zwrócili uwagę na to, że w książkach Chylińskiej pojawia się motyw rozwodu. To zaniepokoiło ich, zwłaszcza że gwiazda od jakiegoś czasu wydaje się być smutniejsza. Domysły internautów skomentowała już menedżerka Agnieszki. Zobaczcie, co powiedziała.

Sama zainteresowana nie odniosła się do plotek o rzekomym rozwodzie. Podczas wtorkowej transmisji na Instagramie zwróciła się jednak do menedżerki. Jak wyznała, przyjaźnią się już od 15 lat.

Generalnie mam takie wrażenie, że całe moje życie jest taką próbą bycia tak mądrą i wspaniałą osobą jak ona. Nie chodzi tu o jakąś laurkę. Po prostu chcę w pełnej wolności mówić o tych osobach, które były dla mnie bardzo ważne, które są dla mnie bardzo ważne, które wywierają dobry, pozytywny wpływ i akurat tej dziewczynie zawdzięczam bardzo, bardzo dużo - powiedziała.

Aby uhonorować przyjaciółkę, Chylińska włożyła nawet perukę, która miała przypominać jej fryzurę. Przy okazji nawiązała też do swoich zbliżających się 44. urodzin.

Chciałabym w tym czasie wspomnieć o osobach ważnych w moim życiu, dzięki którym byłam w życiu bardziej szczęśliwa niż nieszczęśliwa i stąd ta moja dzisiejsza stylizacja. Już widzę Joasię, która zaraz będzie mówić, że "ależ nie, ależ nie". Tak Joasiu - dodała.

Prawdziwa przyjaźń to skarb. Dobrze, że w trudnych momentach Agnieszka Chylińska może polegać na przyjaciółce.