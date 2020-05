Michał Wiśniewski w ostrych słowach o aferze w radiowej Trójce. "To skurw***ństwo. Doszło do zlecenia politycznego"

Michał Wiśniewski dołączył do grona gwiazd, które wyraziły swoje zdanie na temat afery wokół Listy Przebojów radiowej Trójki. Przypomnijmy, że do bojkotu Trójki zachęcali: Katarzyna Nosowska, Dawid Podsiadło czy Krzysztof Zalewski. Wymienieni artyści apelowali nawet, by państwowa rozgłośnia przestała nadawać ich piosenki. Wiśniewski takiego świadczenia nie wystosował (a to dlatego, że Trójka i tak nigdy nie puszczała jego piosenek), ale w rozmowie w programie „Koronawirus. Raport Faktu" w ostrych słowach ocenił, co myśli o działaniach władz Polskiego Radia.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wiśniewski kupił synowi samochód?!

Michał Wiśniewski ostro o radiowej Trójce

Przypomnijmy, że po tym, jak piątkowa Lista Przebojów Trójki (na czele której znajdowała się piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój") została wycofana przez dyrektora LP3 Tomasza Kowalczewskiego w mediach zawrzało. Ze stacji zaczęli odchodzić kolejni radiowcy: Marek Niedźwiecki, Hirek Wrona, a nawet Piotr Metz. Nie brak też głosów, że w Trójce zapanowała cenzura, a piosenka Kazika zniknęła z pierwszego miejsca Listy Przebojów z powodów politycznych. Teraz swoje trzy grosze na temat afery w Trójce postanowił dorzucić Michał Wiśniewski.

To, co się wydarzyło, jest bardzo brzydkie, tym bardziej że piosenka jest trafiona w punkt, jest na czasie. Lista Przebojów Programu 3 to tak naprawdę lista Marka Niedźwieckiego. Ta szarpanina automatycznie pokazuje więc, że doszło do zlecenia politycznego. Gdy słucham posłów PiS-u, wydaje mi się nawet, że oni są sami zdziwieni nadgorliwością pani prezes Polskiego Radia - mówił Wiśniewski na antenie "Koronawirus. Raport Faktu”.

Wiśniewski nie przebierał też w słowach i ostro ocenił ostatnie działania zarządu Trójki.

Jednym słowem to „skurw***ństwo”. To bardzo słaba sytuacja, ale myślę, że powinniśmy być już przyzwyczajeni do formuły „moja racja jest mojsza”. Słyszałem piosenkę Kazika i uważam, że jest ona, jak zwykle, genialna - mówił lider Ich Troje.

Michał Wiśniewski o końcu Trójki

Michał Wiśniewski przyznał, że szanuje niektórych dziennikarzy, którzy pracowali w Trójce. Jako wzór postawił Marka Niedźwieckiego. Dodał jednak, że ostatnia afera i związane z nią odejścia sprawiły, że Trójka nigdy już nie będzie taka sama i nigdy nie uda się przywrócić jej pozycji.

Uważam, że nieuchronnie nastąpił koniec Trójki, bo ciężko jest odbudować coś takiego. Nawet gdyby zmieniła się władza - wieszczył.

Zgadzacie się z wokalistą?