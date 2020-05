Anna Korcz domagała się dofinansowania od ministra. Jej budżet znacznie się uszczuplił. "Nie mam za co żyć"

cerrie35 12 minut temu 0

Nie ma za co żyć? A odłożyć chociażby te kilka tysięcy właśnie na czarną godzinę? Rozumiem, że człowiek ze stałą pracą może czuć się na tyle bezpiecznym, że nie odkłada. Rozumiem, że zwykły Polak nie ma za co żyć, bo pensja w opłakanym stanie.

Niech w takim razie Pani Korcz powie jaka jest dzienna stawka za granie w serialu, i ile ma miesięcznie wydatków. Jeśli znani ludzie publicznie domagają się zapomogi od państwa, to niech też publicznie się pochwalą na co wydają zarobione pieniądze.

A co mają powiedzieć szarzy obywatele tego kraju, którym obcina się pensje i mówi się im, że wyrównanie będzie jak firma zacznie przynosić na tyle dochodu, aby znów można było rozpieszczać pracowników. A co mają powiedzieć ci pracownicy, którzy przeszli redukcję etatów, nie dlatego że byli złymi pracownikami, ale dlatego że firmy przez koronę nie stać na utrzymanie wszystkich, i dlatego zwalnia się tych najmniej potrzebnych w firmie?

Mój facet kiedyś powiedział "To niedorzeczne, aby nie móc zaoszczędzić paru groszy tak, aby w razie potrzeby wziąć miesiąc, czy dwa miesiące bezpłatnego urlopu".

Niestety, ale wielu ludzi przez koronę dostaje po d*pie, i każdy musi sobie jakoś radzić.