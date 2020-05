Jennifer Lopez pozuje przed lustrem i zachwyca wysportowanym ciałem. Internauci: Wkrótce 51 lat? Nie mogę uwierzyć

Jennifer Lopez jest inspiracją dla wielu kobiet. Choć niedługo skończy 51 lat, nieustannie udowadnia, że wiek nie ma znaczenie. Na ostatnim opublikowanym w sieci zdjęciu wygląda, jakby miała dwadzieścia lat. Artystka zapozowała przed lustrem w skąpym stroju sportowym, który podkreślił każdy jej mięsień. Kolejny raz pokazała, że jest w lepszej formie niż na początku swojej kariery.

Zobacz wideo Jennifer Lopez pokazała, jak wyglądało jej przyjęcie zaręczynowe

Jennifer Lopez zachwyca wysportowaną sylwetką

Jennifer odsłoniła na zdjęciu wyrzeźbiony brzuch i umięśnione ramiona. Nie tylko chwali się cudownym ciałem, ale i motywuje obserwatorów do dbania o sylwetkę.

Jeśli coś nie stanowi dla Ciebie wyzwania, to Cię nie zmieni - napisała pod zamieszczonym postem.

Zdjęcie tak spodobało się internautom, że pojawiło się tysiące komentarzy. Wszyscy podziwiają figurę gwiazdy.

Inspiracja!

Wkrótce 51 lat? Nie mogę uwierzyć.

Zjawiskowa jak zawsze! - czytamy.

Jennifer Lopez na siłowni

To, że dla Jennifer forma jest bardzo ważna, wiemy już od dawna. Potwierdza to chociażby fakt, że J.Lo była gotowa złamać (co też zrobiła) obostrzenia rządu, by ćwiczyć na publicznej siłowni, która powinna być zamknięta. Na zdjęciach zrobionych przez fotoreporterów wyraźnie widać, jak gwiazda ubrana w sportowy strój, opuszcza siłownię. Nie przeszkodziła nawet kartka zawieszona na drzwiach, która informowała, że miejsce jest nieczynne. Wygląda na to, że dla niektórych nie ma rzeczy niemożliwych.

