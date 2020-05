Kuba Wojewódzki stara się utrzymywać zainteresowanie wokół swojej osoby jak tylko może. Od dłuższego już czasu bawi się z mediami oraz fanami w kotka i myszkę i nie chcąc komentować swojego uczuciowego życia, co rusz publikuje w sieci zdjęcia z tajemniczą partnerką. Nie inaczej było ostatnio, kiedy ogłosił na Instagramie, że po weekendzie potrzebuje jednego dnia wolnego na "dojście do siebie".

Zobacz wideo Anna Mucha komentuje książkę Wojewódzkiego. "Ja jeszcze nie czytałam, ale..."

Kuba Wojewódzki z tajemniczą kruczowłosą kobietą nad morzem

W poniedziałek na profilu Wojewódzkiego pojawiło się zdjęcie z tajemniczą kruczowłosą kobietą. Kiedy dziennikarz pozował do zdjęcia, ona oparła się o jego plecy.

Fani Wojewódzkiego oczywiście wpadli w euforię, kiedy zobaczyli go z ukochaną. Jedni pisali, że ich idol znów się zakochał, a inni dopytywali, kim jest nadmorska towarzyszka.

Pan Kuba chyba zakochany. Lubisz prowokować media.

A cóż to za dama z tyłu? Miłego!

Pani aż po weekendzie nie chciała się pokazać, tak zabalowała, he he. A co tam, raz się żyje. Pozdrawiam serdecznie.

Cóż, Kuba doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że publikując takie posty, wzbudza zainteresowanie wokół swojej osoby jeszcze bardziej niż zazwyczaj. W ostatnim czasie mówiło się nawet, że znów związał się z Anną Muchą - w sieci nie brakowało ich wspólnych zdjęć. Prawda jest jednak taka, że byli zakochani prowadzą razem jedynie biznesy. On ma nową partnerkę, a ona ponoć spotyka się z warszawskim biznesmenem.

