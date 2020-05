TVP pokaże "Nic się nie stało" już w środę. To odpowiedź na dokument "Zabawa w chowanego" Sekielskich?

TVP pokazało zwiastun najnowszego dokumentu w reżyserii Sylwestra Latkowskiego pt. "Nic się nie stało". W produkcji zobaczymy wielu polskich celebrytów, bowiem ma ona dotyczyć środowiska sopockiego, zwłaszcza lokali "Zatoka Sztuki" i "Dream Club" i bywających tam celebrytów. To z nimi wiąże się samobójstwo 14-letniej Anaid sprzed pięciu lat.

"Nic się nie stało" TVP odpowiedzią na "Zabawę w chowanego"?

Dziwnym zbiegiem okoliczności TVP1 pokazało zwiastun "Nic się nie stało" w weekend, kiedy premierę miał dokument braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". Sylwester Latkowski tak zachwalał swoją produkcję:

Kto powinien się obawiać filmu? Powinni obawiać się Ci, którzy krzyczą o pedofilii, ale gdy odbywała się na wyciągnięcie ręki to udawali, że nic nie widzą, odwracali głowę albo oceniali to jako niewinną zabawę. Ci którzy uważali, że obowiązują ich inne zasady, w których można przedmiotowo wykorzystywać młodocianych - napisał na Facebooku.

Jasno odniósł się w ten sposób do popularności w niektórych celebryckich kręgach produkcji "Zabawa w chowanego" - gwiazdy od soboty zachęcały swoich fanów do obejrzenia dokumentu Sekielskich. TVP również o nim wspomniała, aczkolwiek udało się to zrobić w "Wiadomościach" bez podania nazwiska Tomasza Sekielskiego i samego tytułu jego filmu.

O czym opowie "Nic się nie stało"? Kiedy premiera?

"Nic się nie stało" skupi się na nadmorskich kurortach i tamtejszych klubach. To właśnie w tamtym rejonie miało dojść do gwałtu 14-letniej Anaid, która później popełniła samobójstwo. W zwiastunie produkcji widzimy wielu celebrytów. Na antenie TVP pojawią się m.in. Kuba Wojewódzki, Adam "Nergal" Darski, Natalia Siwiec z mężem, Andrzej Chyra czy Renata Kaczoruk. Jak dokładnie powiązano ich ze śmiercią dziewczyny, dowiemy się już w najbliższą środę.

Premiera "Nic się nie stało" odbędzie się na antenie TVP1 20 maja o godzinie 21. Tymczasem następnego dnia na antenie TVN o godzinie 21.35 wyemitowana zostanie "Zabawa w chowanego" Sekielskich.