W ostatnim czasie spektakularna metamorfoza Adele była tematem numer jeden. Media rozkładały dietę piosenkarki na czynniki pierwsze i zastanawiały się, jakie działania przyniosły jej tak korzystne efekty. Okazuje się, że nie jest to jedyna gwiazda, która postanowiła znacząco zmienić sylwetkę. W jej ślady poszła Rebel Wilson, która również zaprezentowała się w odmienionej wersji. Różnicę widać gołym okiem, spójrzcie sami.

Rebel Wiliams coraz szczuplejsza!

Wiadomość o tym, że Adele schudła przeszło 45 kilogramów odbiła się szerokim echem w mediach. Nic dziwnego - piosenkarka jeszcze nigdy nie była tak szczupła. Pojawiły się również informacje, które sugerują, że gwiazda zrzuciła kilogramy, by zrobić na złość byłemu mężowi. Niezależnie od motywacji efekty są zaskakujące. Najwidoczniej pozazdrościła jej Rebel Wilson, która również pochwaliła się odmienioną sylwetką. W jaki sposób osiągnęła takie efekty?

Rebel Wilson nadprogramowe kilogramy zmieniła w swój atut. Reżyserzy doceniali jej kunszt aktorski i obsadzali ją w charakterystycznych rolach. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że w pełni akceptuje swoje ciało, jednak nadwaga znacząco odbiła się na jej zdrowiu. W pewnym momencie postanowiła zawalczyć o siebie i wprowadziła do swojego jadłospisu zmiany. Nie zapomniała również o aktywności fizycznej. Gwiazda została stałym gościem na siłowni, którą odwiedzała nawet sześć razy w tygodniu. Nie zapomina również o ćwiczeniach w domowym zaciszu. Wygląda na to, że ciężka praca przynosi coraz to lepsze efekty. Najnowsze posty Rebel tylko to potwierdzają. Niedawno na Instagramie opublikowała zdjęcie w obcisłej, granatowej sukience, która świetnie podkreśliła jej kształty. Trzeba przyznać, że różnica jest olbrzymia!