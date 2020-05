Ubiegłoroczna Eurowizja Junior na długo pozostanie w pamięci polskich fanów konkursu i nie tylko. To dlatego, że Polska drugi rok z rzędu zatriumfowała. Po spektakularnym zwycięstwie Roksany Węgiel, jej sukces powtórzyła Viki Gabor z piosenką "Superhero". Nastolatka już rozkręca swoją międzynarodową karierę. Okazuje się, że nie tylko dla niej udział w Eurowizji był przełomem w karierze.

Carla - kim jest wschodząca gwiazda z Francji?

Kilka miesięcy temu na scenie w Gliwicach Francję reprezentowała Carla, a właściwie Carla Lazzari. Nastolatka rozruszała widownię piosenką "Bim Bam Toi". Co prawda zajęła dopiero 5. miejsce w konkursie, ale w rodzimej Francji i tak szybko dorobiła się statusu wschodzącej gwiazdy. To przełożyło się między innymi na wzrost jej zasięgów w mediach społecznościowych. Konto nastolatki na na TikToku ma rekordową we Francji liczbę wyświetleń - ponad 1,3 miliona.

Największym marzeniem Carli było wydanie płyty. To ziści się jeszcze w tym roku. Nastolatka szykuje się obecnie do wydania debiutanckiego albumu. Zanim jednak fani w całej Europie usłyszą jej nowy materiał, najpierw muszą zadowolić się przedsmakiem w postaci świeżutkiego singla. Utwór "L'autre moi" można już odsłuchać m.in. na YouTube.

Carla - muzyczne dzieciństwo

Carla Lazzari, podobnie jak Viki Gabor, pochodzi z muzykalnej rodziny. Jej mama jest nauczycielką śpiewania, a tata gra na trąbce. To właśnie rodzice dziewczyny od najmłodszych lat wspierali ją w realizacji muzycznych marzeń. Przypomnijmy, że Lazzari dotarła do finału francuskiej edycji "The Voice Kids". Czas pokaże czy o Carli będzie równo głośno, co o Roksanie Węgiel. Mamy nadzieję, że Viki Gabor także niedługo wyda swój debiutancki album.

Eurowizja Junior 2020. Co wiadomo o konkursie?

Eurowizja 2020 została odwołana, ale zamiast niej odbyło się wydarzenie Eurowizja. Światło dla Europy. Podczas transmisji na ekranie pojawiła się m.in. Viki Gabor. Nastolatka zdradziła szczegóły zbliżającego się konkursu dla dzieci. Wokalistka potwierdziła, że że tegoroczna Eurowizja Junior znów odbędzie się w Polsce. Pokazała również logo oraz ujawniła hasło wydarzenia: Move the World ( z ang. "Rusz światem"). Chwilę później na profilu TVP na Instagramie ujawniono, że konkurs odbędzie się 29 listopada w Warszawie.