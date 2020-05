Agnieszka Chylińska ma problemy w życiu osobistym? "Jesteś smutna, smutna bardzo". Menadżerka komentuje

cerrie35 2 godziny temu 0

Dajcie spokój i już przestańcie na jej temat snuć jakieś wyssane z palca teorie spiskowe. W życiu człowieka może spotkać tyle tragedii, że nawet nie ma sensu domniemywać co się akurat teraz u niej dzieje. Zresztą jak redaktorzy plotka (Chociaż raz na jakiś czas) słusznie zauważyli, Chylińska sama nie chce dzielić się swoim życiem prywatnym. Przyjdzie czas, iż sama zainteresowana wyda kolejną płytę w której opowie co jej leży na serduchu.

I tak powinno być. Szanuję za to Chylińską, że nie lata do brukowców, czy nie prostytuuje swojego życia publicznie w necie jak te wszystkie pożal się Boże celebrytki, które nie potrafią niczego innego.