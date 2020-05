Andrzej Bizon nie żyje. Gwiazdy wspominają zmarłego Mistera. Miss Polonia: Będziesz jednym z najbardziej szarmanckich aniołów

dmbdmb pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Zmarł z powodu uduszenia?

To bardzo jednoznaczna informacja, dziękuję ci Plotku. Nie wiemy kto lub co go udusiło, lub czy była to niewydolność oddechowa w przebiegu jakiejś choroby. Nie żebym bardzo chciał wiedzieć ale należy szanować czytelników podając informacje w sposób kompetentny.

Równie dobrze można napisać że ktoś zginął z powodu uderzenia.