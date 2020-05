Eva Mendes i Ryan Gosling są parą już od prawie 10 lat. W tym czasie małżonkowie zdążyli się już doczekać dwóch córek - Amandy i Esmeraldy. Wiele wskazuje na to, że dziewczynki odziedziczyły po rodzicach zamiłowanie do sztuki. Aktorka pokazała bowiem fanom, jakie "dzieło" wymalowały na jej twarzy.

Eva Mendes zaprezentowała wykonany przez córki makijaż

Czas izolacji większość amerykańskich gwiazd spędza w swoich posiadłościach w towarzystwie rodzin - w tym oczywiście również dzieci. Tygodnie, a nawet miesiące spędzane z pociechami wymuszają na rodzicach wymyślanie różnego rodzaju kreatywnych zabaw. Jedną z najpopularniejszych (także w Polsce) tego typu aktywności jest wykonywanie przez pociechy makijażu rodzicom. Efekt oddania się w ręce córek pokazała ostatnio Eva Mendes:

Wygrali - napisała na Instagramie aktorka.

Obserwatorzy gwiazdy nie kryli zachwytu dla wykonanego przez dziewczynki makijażu. Docenili dobór cienia do powiek - perfekcyjnie pasującego do oprawy oczu aktorki. Jedna z fanek zażartowała nawet, że chce, by córki Evy Mendes pomalowały ją na ślub.

Cienie do powiek to mistrzostwo. Muszę zatrudnić je na swój ślub!

O mój Boże, twoje córki to zrobiły? To jest wspaniałe! Ryana też dorwały w swoje ręce?

Cóż, twoje córki wiedzą, że delikatny niebieski na powiece idealnie pasuje do brązowych oczu - czytamy w komentarzach.

Jak myślicie, czy córki aktorskiej pary w przyszłości spróbują swoich sił w profesjonalnej filmowej charakteryzacji?

