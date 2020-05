Joaquin Phoenix i Rooney Mara niedługo zostaną rodzicami! Para, która ukrywa życie prywatne w tajemnicy i ostatnich kilka tygodni spędziła, izolując się w domu w Los Angeles, szykuje się do nowej życiowej roli, co zdradził informator "Page Six".

Rooney Mara jest w ciąży

Informator "Page Six" ujawnił, że ostatnio Rooney została przyłapana na ulicy w Los Angeles. Aktorka próbowała ukryć ciążowy brzuch pod luźnymi ubraniami, ale kiepsko jej to wychodziło. Według medialnych doniesień, brzuch jest już całkiem spory i wskazuje na szósty miesiąc ciąży.

Dziennikarze "Page Six" próbowali potwierdzić doniesienia u Joaquine'a Phoeniksa i Rooney Mary, ale para odmówiła komentarza.

Joaquin Phoenix i Rooney Mara poznali się na planie filmu "Her", ale zaczęli umawiać się na randki dopiero wtedy, gdy znów spotkali się na planie, tym razem produkcji "Mary Magdalene" w 2018 roku. Joaquin Phoenix wcielał się w rolę Jezusa, natomiast Rooney grała Marię Magdalenę. Para zamieszkała razem w Hollywood Hills. Joaquin Phoenix wyznał w 2019 roku w rozmowie z "Vanity Fair", że Mara początkowo nim "gardziła". Bierze jednak pod uwagę fakt, że podobał się jej, ale była zbyt nieśmiała, by mu to okazać.

Była jedyną dziewczyną, której szukałem w internecie. Byliśmy przyjaciółmi, wymienialiśmy emaile. Nigdy wcześniej tego nie robiłem - przyznał.

W lipcu 2019 roku para zaręczyła się.

