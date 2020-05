Monika Kuszyńska 14 lat temu uległa poważnemu wypadkowi. Od tego momentu wokalistka porusza się na wózku. Fakt ten nie był dla niej bynajmniej przeszkodą, by realizować się na wszystkich płaszczyznach: zarówno artystycznej, jak i rodzinnej. Teraz do spełnionych marzeń piosenkarka dorzuciła jeszcze jedno - powrót do prowadzenia samochodu.

Monika Kuszyńska wsiadła za kółko po 10 latach

Monika Kuszyńska podzieliła się z fanami fantastyczną wiadomością - wróciła do jazdy za kółkiem. Piosenkarka udostępniła na Facebooku film, w którym opisuje swoją radość:

Cześć kochani. Właśnie jadę sobie na rehabilitację (...). Jak widzicie, jestem (...) za kierownicą, co jest dla mnie jeszcze większym wydarzeniem, bo nie jeździłam dziesięć lat chyba. I w tym roku bardzo chciałam to zmienić (...). Znowu usiadłam za kółkiem i jestem tak przeszczęśliwa, że mogę poczuć się ponownie wolna i niezależna - powiedziała artystka.

Artystka dodała także:

Mam auto dostosowane do prowadzenia ręcznego (...). Generalnie jest to bardzo ciekawa sprawa, kiedyś wam jeszcze więcej szczegółów zdradzę. Póki co chciałam się z wami podzielić radością.

Radość wokalistki udzieliła się jej fanom, którzy bardzo pozytywnie zareagowali na tę wspaniałą nowinę:

Brawo Pani Moniko. Cieszę się bardzo razem z Panią.

To jest taka bardzo dobra wiadomość w czasach, kiedy dookoła samo zło. Bardzo się cieszę i życzę tylko tak wspaniałych chwil. Trzymam za Panią kciuki, jest Pani wspaniała. Pozdrawiam serdecznie.

Podziwiam wytrwałość, siłę i determinację. Życzę dużo zdrowia i samych cudownych chwil w życiu - czytamy w komentarzach.

Plotek również podziwia Monikę Kuszyńską i bardzo cieszy się jej szczęściem! Wiemy, jaką frajdę daje prowadzenie samochodu.