Andrzej Bizoń nie żyje. Były Mister Polski walczył z poważną chorobą

Andrzej Bizoń na początku XXI wieku był obiektem westchnień większości polskich kobiet. Zdobył sławę dzięki konkursowi na Mistera Polski, który wygrał. Niestety od 2010 roku zmagał się z poważną chorobą kręgosłupa, która przykuła go do łóżka. Przez chorobę był w większości sparaliżowany i powoli tracił wzrok.

Andrzej Bizoń nie żyje

O śmierci Andrzeja Bizonia poinformował jego przyjaciel, Mariusz Połeć. Na facebooku zamieścił wzruszający wpis, w którym wyjawił też przyczynę śmierci. Andrzej Bizoń zmarł z powodu uduszenia.

W ostatnich dniach do końca zachowywał pokój w sercu i radość płynącą z żywej relacji z Jezusem Chrystusem - Bogiem prawdziwym. Pomimo wielkiego cierpienia, zwłaszcza w ostatnich godzinach (bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, spowodowane chorobą ZZSK), do samego końca zachował wielką wiarę i miłość do Boga, jak i do wszystkich ludzi go otaczających [...] - czytamy.

Mariusz Połeć był także inicjatorem zbiórki, która miała pomóc Andrzejowi w walce z chorobą. O zbiórce pisaliśmy na początku kwietnia. Niestety zebranych funduszów było za mało, a choroba aktora była bardzo poważna.

Kim jest Andrzej Bizoń?

Andrzej Bizoń w 2000 roku wygrał konkurs na Mistera Polski i udał się do Mediolanu, by reprezentować Polskę w konkursie Mister Intercontinental. W 2001 roku wziął udział w polsatowskim reality-show "Dwa światy". Rozpoczął również przygodę z aktorstwem. Mogliśmy go zobaczyć w takich produkcjach jak: "Pogoda na jutro", "Na Wspólnej", "Niania" czy "Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście".