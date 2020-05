Otylia Jędrzejczak szczerze opowiedziała o stracie dziecka. "Partner nie odwiedził mnie w szpitalu"

cerrie35 3 godziny temu Oceniono 16 razy 14

Bez urazy, odstępując od samej tragedii jaką jest poronienie. Gdy kobieta nie mówi facetowi o czymś w prost, to po prostu zdarzają się faceci, którzy biorą babskie jakieś zawoalowane aluzje za pewnik. Są faceci którzy po prostu nie lubią bawić się w że tak powiem słowne gierki. Jak kobieta mówi "Nie musisz przyjeżdżać do szpitala" to facet odbiera to jako "Nie musisz przyjeżdżać do szpitala", a nie jako "Jestem typową kobietą i tylko dlatego w prost nie powiem ci o co mi chodzi, bo masz się tego domyśleć". Faceci raczej nie umieją radzić sobie z babskimi emocjami. Dlatego wolą gdy kobieta im mówi w prost jak facet może jej pomóc, a nie jeszcze mają tracić czas na babskie zgadywanki.

Drogie Panie, oczekujecie od partnera wsparcia, mówcie im czego chcecie, a nie liczcie iż facet się tego domyśli. Albo dwoje ludzi na poważnie traktuje wspólne życie, albo dwoje ludzi bawi się w jakieś gierki niczym para nastolatków, i potem wychodzi jak wychodzi. Wiem z własnego doświadczenia.