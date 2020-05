Seweryn z "Rolnik szuka żony" rozstał się z ukochaną? Magda zamieściła wpis, który uciszy wszystkie plotki

Seweryn zyskał popularność dzięki udziałowi w 6. edycji "Rolnik szuka żony". Choć w programie nawiązał relację z Marleną, nie przetrwała ona próby czasu i zakończyła się spektakularną kłótnią, w której padły mocne słowa. Dopiero podczas świątecznego odcinka widzowie poznali jego nową wybrankę Magdę. Para wydawała się być dobrze dopasowana, co często potwierdzali w mediach społecznościowych. Niestety od pewnego czasu wszystko ucichło. Bohater "Rolnika... " usunął założone niedawno instagramowe konto, a u jego ukochanej zniknęły jakiekolwiek wirtualne ślady ich relacji. To dało pretekst wszystkim mediom, by twierdzić, że para się rozstała, albo przechodzi poważny kryzys.

Magda odpowiada na plotki o rozstaniu z Sewerynem

Najwyraźniej Magda miała dosyć domniemań i ostatnimi opublikowanymi zdjęciami wyjaśniła wszystkie plotki. Dziewczyna pokazała, jak spędziła mieniony weekend. Choć na zdjęciach nie widać twarzy Seweryna, to kobieta dała do zrozumienia, że razem spędzili te dni.

A jednak! Niedzielny relaks. Oczywiście aktywny. Niezmiennie, fotograf ten sam- Pan S. - napisała Magdalena.

Historia związku Seweryna i Magdy

Magda i Seweryn poznali się po zakończeniu nagrań. Jednak już razem oglądali na antenie TVP1 odcinki 6. edycji programu "Rolnik szuka żony" - o czym sami mówili. Wyznali także, że nie było to dla nich łatwe, jednak udało im się przetrwać.

To jest trudna sytuacja, oglądaliśmy każdy odcinek razem i dla mnie to było trudne. Dla Magdy też - mówił w programie TVP.

Najwyraźniej kryzys w związku Seweryna i Magdy został zażegnany.