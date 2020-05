Katarzyna Cichopek na TikToku zagląda mężowi w spodnie. Dużo słów krytyki: Poczułam zażenowanie

TikTok to mobilna aplikacja, która w czasach izolacji ma naprawdę ogromne oblężenie. Coraz więcej osób, w tym polskich gwiazd, z chęcią z niej korzysta, by umilić sobie i swoim fanom czas. Do tego grona, oprócz celebrytów takich jak Julia Wieniawa czy rodzina Lewandowskich, należy także Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Małżonkowie słyną z wyjątkowego poczucia humoru. Choć oboje dbają o swoją prywatność, trzeba przyznać, że nie brakuje im dystansu do siebie. Udowodnili to chociażby ostatnim zamieszczonym wideo, które wywołało niemałe poruszenie i podzieliło internautów.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek przyłapana na tańcu w słuchawkach

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel szokują na TikToku

Na zamieszczonym przez aktorkę filmiku możemy zobaczyć, jak para przy akompaniamencie sparodiowanego klipu Rihanny "Umbrella" zagląda sobie w ubrania. Najpierw Kasia odchyla spodnie Marcina, następnie on jej bluzkę, by zobaczyć okolice biustu. Choć całe nagranie ma być zabawne, to dla internautów okazało się zbyt kontrowersyjne.

Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel Screen TikTok Katarzyna Cichopek

Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel Screen TikTok Katarzyna Cichopek

Nic dziwnego, że licznie skomentowali nagranie. Pojawiły się także słowa krytyki.

O Boże.

Poczułam zażenowanie i to takie fest.

TikToka oglądają dzieci po 8-10 lat - czytamy.

Katarzyna Cichopek na TikToku

Warto przypomnieć, że to niepierwszy taki pomysł pary. Inne ich nagrania pokazują, jak Kasia podczas wspólnego tańca "przez przypadek" kopnęła męża w krocze. W jeszcze innym udawała, że nie może wytrzymać pod drzwiami toalety.

Jak widać, ta para ma ogromne i niestandardowe poczucie humoru. Wszystkie filmiki możecie zobaczyć na profilu Katarzyny Cichopek.