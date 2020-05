Zbulwersowany Piotr Kraśko komentuje odejście Marka Niedźwieckiego z Trójki. Przypomina "pewien" program TVP

tkslazek przed chwilą 0

Zbulwersowany Piotr Kraśko komentuje odejście Marka Niedźwieckiego z Trójki.... gdzie zmanipulował on Listę Przebojów awansując niczym prestidigitator piosenkę Kazika, zaś zwycięzcę - „Throw My Bones” zespołu Deep Purple - udupiając na miejscu szóstym. Ale to nie może dziwić, bo wiemy jakim skompromitowanym worem padliny jest pan Krasko.

Zaś dzień powszedni macherów od list na Facebooku opisała Doda:

"A co do cenzury w mediach, to zwracam się do moich szanownych, znajomych muzyków choć, może nawet bardziej menadżerów: od lat jesteśmy cenzurowani za pomocą tak zwanych "badań" w stacjach komercyjnych. Wszyscy wiemy jak to wygląda i jaka to jest jebana ściema.

więc może w końcu szanowne rozgłośnie ustalą jawny cennik: ile za "piosenkę tygodnia", "miesiąca" itp. zamiast zamiatać "gifty" pod stołem a Wy (menadżerowie) nie będziecie musieli

zmagać się z hipokryzją, krzycząc teraz na lewo i prawo o cenzurze w Trójce...” [Doda]