Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w romantycznej sesji. "Zakochańce". Małżeństwo idealne? Zobaczcie zdjęcia!

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel uchodzą za jedno z najlepiej dobranych małżeństw w polskim show-biznesie. Tym razem o swoją miłość para postanowiła zadbać, wyjeżdżając za miasto tylko we dwoje. Nie zapomnieli też o zrobieniu upamiętniających wyjątkowe chwile fotografii. Zdjęcia z romantycznej sesji (i nie tylko!) znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel wybrali się za miasto

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel postanowili skorzystać z pięknej majowej pogody i wybrali się do Poleskiego Parku Narodowego. Podczas randki na łonie natury małżonkowie trzymali się za ręce i celebrowali wspólnie spędzane romantyczne chwile.

Do szczęścia tak niewiele potrzeba - napisała Katarzyna Cichopek.

Podczas wycieczki para postawiła na swobodne outfity. Katarzyna Cichopek, miłośniczka kwiatów, ubrała biało-błękitno-czarną sukienkę w roślinny wzór. Przed słońcem chroniły ją okulary w wymyślnym kształcie. Marcin Hakiel założył natomiast czarną ramoneskę oraz pilotki.

Wygląda na to, że małżonkowie tworzą naprawdę zgrany duet. Wątpliwości co do tego nie mają ich fani:

Cudownie się na was patrzy.

Jedno z najfajniejszych małżeństw aktorskiego świata. Bije tyle ciepła od Was, takiej pozytywnej energii. Macie tyle szczęścia.

Zakochańce - czytamy w komentarzach.



Przypomnijmy, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się w "Tańcu z gwiazdami" w 2005 roku. Wygrali nie tylko finał programu, lecz przede wszystkim miłość. Pobrali się 12 lat temu i doczekali dwojga pociech: córki Heleny oraz syna Adama. Ostatnio małżonkowie zdradzili sekret na szczęśliwy i długi związek.