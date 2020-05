Anna Kalczyńska remontuje domek letniskowy z córką. "Zajęło mi to cały dzień"

Anna Kalczyńska postanowiła aktywnie spędzić weekend i nie mamy tutaj na myśli uprawiania sportu. Gospodyni "Dzień Dobry TVN" zdecydowała się odświeżyć domek letniskowy, a w pracy pomogła jej córka Hania. Efektami spontanicznego remontu prezenterka pochwaliła się oczywiście na Instagramie.

Anna Kalczyńska remontuje domek z córką

Anna Kalczyńska nie próżnuje w weekend i stara się jak najbardziej produktywnie wykorzystać wolny czas. Tym razem postanowiła odświeżyć domek letniskowy, który stoi nieopodal jej ogrodu. Na zdjęciach z prac, które zamieściła, widzimy, że mogła liczyć na pomoc córki Hani. Prezenterka przyznaje, że nie spodziewała się, że zadanie okaże się aż tak czasochłonne.

Myślałam, że skończę w godzinkę... Zajęło mi to cały dzień, ale z pomocą Hanusi remont domku okazał się świetną przygodą, a satysfakcja - nie do opisania! Praca razem to niezła strategia, żeby osiągnąć cel - pisze pod postem prezenterka.

Fani są pod wrażeniem efektów, o czym tłumnie dają znać w komentarzach.

Od tej strony cię nie znałem. Super wyszło.

Pani Anno, ależ zdjęcie. Ile w tym energii! Gratuluje pracy zespołowej. Efekt wyśmienity.

Przepięknie. Dobra robota - piszą w komentarzach.

Odświeżony domek wygląda świetnie. Wam również tak przypadł do gustu?