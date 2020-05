Ben Affleck zabrał Anę de Armas na romantyczny spacer. Zakochani nie odstępują się na krok

Miłość Bena Afflecka i Any de Armas kwitnie i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Zakochani spędzają ze sobą każdą wolną chwilę i wyglądają na naprawdę szczęśliwych. Niedawno fotoreporterzy przyłapali ich na wspólnym spacerze. Pasują do siebie?

Ben Affleck i Ana de Armas przyłapani na wspólnym spacerze

Ben Affleck i Ana de Armas uchodzą za jedną z najgorętszych par show-biznesu. Ich związek z miejsca stał się numerem jeden w międzynarodowej prasie i wciąż jest szeroko komentowany. Zakochani nie odstępują się na krok i każdego dnia spacerują wspólnie ulicami Los Angeles. Tym razem było podobnie, a paparazzi uwiecznili to na zdjęciach. Wszystkie znajdziecie w naszej galerii. Aktorzy nie szczędzili sobie czułości i byli w siebie wpatrzeni. Czyż nie są piękni?

Ben Affleck to bez wątpienia mężczyzna z przeszłością. Musiał zmierzyć się z wieloma problemami. Przez wiele lat związany był z Jennifer Garner, z którą rozwiódł się w 2018 roku. Głównym powodem ich rozstania miały być problemu alkoholowe aktora. Przez długi czas gwiazdor nie mógł pogodzić się z zaistniałą sytuacją, ale wygląda na to, że najgorsze chwile ma już za sobą. Odnalazł szczęście w ramionach szesnaście lat młodszej Any. Jednak różnica wieku nie stanowi dla zakochanych żadnej przeszkody.

Kim jest Ana de Armas?

Ana de Armas to aktorka kubańskiego pochodzenia. Mogliśmy podziwiać ją w komedii ''Na noże'', za którą otrzymała nominację do Złotego Globu. Zagrała również u boku Ryana Goslinga w filmie "Blade Runner 2049". Z Benem Affleckiem poznała się na planie zdjęciowych filmu ''Deep Water'' i od razu między nimi zaiskrzyło.