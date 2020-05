Anna Lewandowska spaceruje z córkami. Dumna mama pochwaliła się, jak Klarcia zajmuje się młodszą siostrą

Minęło zaledwie jedenaście dni od porodu Anny Lewandowskiej. Na świat przyszła jej i Roberta Lewandowskiego druga córka - Laura. Zdjęcie dziewczynki trafiło do sieci tego samego dnia. Dumny tata pochwalił się fotografią z córeczką. Teraz Anna Lewandowska powoli wraca do aktywności po porodzie. Zaczęła od spacerów, czym pochwaliła się na Instagramie.

Anna Lewandowska pokazała nagranie ze spaceru

Trenerka wybrała się z córkami na spacer, przy okazji prezentując swoją figurę. Fani nie kryli zachwytu i zwrócili uwagę, że trenerka wygląda jak milion dolarów zaledwie dziesięć dni po porodzie. Tym razem Anna Lewandowska nie chwaliła się figurą, a pokazała, jak Klarcia dzielnie zajmuje się młodszą siostrą. Opublikowała krótkie nagranie, na którym widać, że trzylatka prowadzi wózek, w którym leży Laura.

Sisters - napisała Anna Lewandowska.

Klara Lewandowska zajmuje się Laurą Instagram/annalewandowskahpba

Podejrzewamy, że to dopiero początek i Klara jeszcze wiele razy udowodni, że świetnie sprawdza się w roli starszej siostry. W końcu to od niej Laura będzie się wiele uczyć. Klara z pewnością będzie wzorem dla młodszej siostry. My nie możemy się natomiast doczekać nowych fotografii rodziny Lewandowskich. Ciekawe, czy Anna zacznie częściej pokazywać swoje córeczki?

