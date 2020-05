Ida Nowakowska to córka znanego pisarza. Odszedł sześć lat temu. "Staram się nie przywoływać za wiele wspomnień". Jej słowa poruszają

Ida Nowakowska to dziś jedna z największych gwiazd TVP. Tancerka zaczynała swoją telewizyjną karierę w "You Can Dance", obecnie jest jurorką popularnego show "Dance, dance, dance". Absolwentka warszawskiej szkoły baletowej przez lata mieszkała za granicą, gdzie rozwijała swoje taneczne umiejętności pod okiem najlepszych. O swoim życiu prywatnym Ida nie mówi dużo, ale w rozmowie z "Faktem" powiedziała nieco na temat zmarłego sześć lat temu ojca.

Ida Nowakowska o tacie, Marku Nowakowskim

Mało kto wie, że Ida jest córką wybitnego literata. Jak sama wspomina, wychowała się w domu pełnym książek. Jej ojciec to autor m.in. "Raportu o stanie wojennym", został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 16 maja przypada rocznica jego śmierci. Ida w rozmowie z "Faktem" przyznaje, że nadal nie jest jej łatwo mówić o tacie.

Przyjdzie moment, kiedy opowiem o tacie, ale jeszcze jest to dla mnie zbyt bolesne. Podświadomie omijam miejsca, gdzie bywaliśmy najczęściej. Staram się nie przywoływać za wiele wspomnień. Tak, to prawda buntowałam się przeciwko jego odejściu. Na szczęście swoje wątpliwości, pytania, nawet te najtrudniejsze, zwracałam ku Panu Bogu i w końcu w mojej duszy pojawił się spokój - wspomina.

Choć Nowakowski był oddany pracy, miał dużo czasu dla córki. Ida wciąż pamięta najpiękniejsze wspólne chwile. Jakim ojcem był Marek Nowakowski?

Cudownym. Oczywiście literatura była jego największą pasją. Do południa pisał, a wieczorem czytał. Swoje życie podporządkował twórczości. Ale zawsze wiedziałam, że każda chwila poza nią jest dla mnie i że tata jest szczęśliwy w tym swoim pozapisarskim, rodzinnym życiu. Gdy wracałam z przedszkola, a później ze szkoły, tata czekał na mnie z mamą. To był nasz cudowny czas - opowiada.

W wywiadzie dla "Faktu" pojawiła się także anegdota - Ida przyznała, że raz jej tata napisał za nią wypracowanie. Niestety, polonistka nie doceniła jego kunsztu.

Ida Nowakowska Herndon Ida Nowakowska Herndon - instagram

Rodzice byli cierpliwi i wspierali mnie, ale wymagali, żebym wszystko robiła sama – od wiązania sznurowadeł po odrabianie lekcji. Dzięki temu nie boję się nowych wyzwań, bo wiem, że wszystkiego można się nauczyć. Trzeba tylko próbować aż do skutku. Raz, gdy chodziłam już do gimnazjum i występowałam w teatrze Roma, po przedstawieniu byłam tak zmęczona, że ubłagałam tatę, by napisał za mnie wypracowanie. Choć moja polonistka była miłośniczką jego twórczości, dostał… jedynie trójkę. Nauczycielka tłumaczyła potem, że zdania były za mało złożone...

Ida Nowakowska ma obecnie 29 lat, rozwija karierę, ale nie zapomina o życiu osobistym. Od 2015 roku jest żoną aktora, Jacka Herndona. Tancerka chętnie angażuje się w akcje społeczne, wsparła między innymi akcję charytatywną Plotka i Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

