Paulina Sykut-Jeżyna uczesana przez córkę. "Najlepszy fryzjer w mieście". Róża ma fantazję

Paulina Sykut-Jeżyna czas izolacji spędza z córeczką i mężem. Pogodynka nie może pracować z domu - musi meldować się w telewizji, ale podobnie jak zdecydowana większość Polek jest obecnie pozbawiona dostępu do fryzjera czy kosmetyczki. Prezenterka pofarbowała włosy sama, w zaciszu domowej łazienki. Efekt był świetny, ale przyszedł czas na eksperymenty z uczesaniem.

REKLAMA

Paulina Sykut-Jeżyna uczesana przez córkę

Paulina uwielbia spędzać czas aktywnie. Fanom prezentowała już zdjęcia z porządków na balkonie (prezenterka nie zrezygnowała z makijażu ani fajnych ubrań, co nie wszystkim internautkom się spodobało), ćwiczeń, które wykonuje we własnym salonie czy wypadów do lasu z mężem. Pogodynka zrobiła też sobie niedawno sesję na balkonie, ale uwagę i tak skradła trzylatka. Sykut to kobieta-petarda, energia ewidentnie ją roznosi. Czyżby mała Róża wdała się w sławną mamę? Na pewno nie brakuje jej kreatywności.

Pogodynka wstawiła na Instagram zdjęcie, na którym widać, jaką fryzurę zrobiła jej córeczka.

Najlepszy fryzjer w mieście - podpisała fotografię.

Widzimy na nim Paulinę Sykut-Jeżynę w domowej wersji - ma na sobie dresy i t-shirt, siedzi na podłodze, a we włosach ma mnóstwo kolorowych spinek, które, jak możemy się domyślić, należą do Róży Jeżyny.

Fani gwiazdy nie zawiedli i docenili pracę dziewczynki.

I to z jaką wyobraźnią! Brawo Różyczko - pisali.

Cudowny fryzjer.

Domowy salon fryzjerski, wspólny czas, bezcenne.

Nie zabrakło i mam z podobnymi doświadczeniami:

Identycznie wyglądała jak moje dzieci miały po 3 latka. Chwila wytchnienia u fryzjera była bardzo przyjemna.

Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z nami przyznała, że często zabiera córeczkę na przymiarki strojów:

Zobacz wideo

Róża ma właśnie trzy lata i jak widać nie brakuje jej pomysłów. Dziewczynka często pojawia się na Instagramie sławnej mamy, za każdym razem zbierając komplementy od internautów.

jm