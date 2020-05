Odkąd Barbara Kurdej-Szatan ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, nie ma dnia, by w sieci nie powstał na jej temat chociaż jeden news. Ona sama nie rezygnowała do tej pory z aktywności internetowej i wrzucała na social media wiele ciekawych treści. Wzięła udział nawet w #CucChallenge, by nagłośnić problem przemocy domowej. Niestety, jako największa gwiazda wyzwania, została mocno skrytykowana. Teraz aktorka odpiera zarzuty.

Barbara Kurdej-Szatan zmieniła status instagramowego profilu z publicznego na prywatny

Gwiazda "M jak miłość" opublikowała oświadczenie w sprawie fali krytyki i hejtu, jakie spłynęły na nią tuż po wrzuceniu do sieci #CucChallenge.

Nasz filmik to nie była żadna kampania społeczna (...). Filmik realizowany na całym świecie w tysiącu wersjach. Nasza była po prostu kolejną. Podeszliśmy do tego jak do filmowo-komediowych scenek (...). Nikt z nas nie podejrzewał, że zostaniemy oskarżeni o "promowanie" złych zachowań. Podeszliśmy do tego z ogromnym dystansem, tym bardziej ja - w ciąży (...) - pisze.

Barbara i jej "wyzwaniowi" koledzy zostali skrytykowani również przez Aleksandrę Domańską. Dwa dni temu aktorka poradziła kolegom z show-biznesu, by "zaczęli myśleć w realu" i odcięli sobie dostęp do Internetu.

Początkowo, zaraz po publikacji, pojawiały się pochlebne artykuły, że w odważny sposób zwracamy uwagę na problem. Po kilku komentarzach rozpętała się burza i oskarżenie nas o wszystko, co złe. Doszły do tego wypowiedzi Pań z branży, które albo słyną z wiecznego ciętego języka nienawiści albo koleżanek, które same co chwila wrzucają przeróżne filmiki - raz bardzo śmieszne, raz średnio (...) - dodaje Kurdej-Szatan.

Również pod tym postem aktorki pojawiły się krytyczne komentarze. Gwiazda zdradziła nam, że musi chwilę odpocząć od całego zamieszania i robi sobie przerwę od mediów.

Zrobiła się afera z tym #CucChallenge i Domańską, że mam serdecznie dość wszystkiego. Usuwam się na chwilę.

Kurdej-Szatan wykonała już ku temu pierwszy krok. Jej instagramowy profil zmienił status z publicznego na prywatny.