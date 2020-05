Borys Szyc od szesnastu lat sprawdza się w roli ojca. Aktor ma nastoletnią córkę z poprzedniego związku. Odkąd związał się z obecną żoną, marzył, by powiększyć swoją rodzinę. Razem z ukochaną doczekał się narodzin syna, któremu dumni rodzice dali na imię Henryk. Borys aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, pokazując radość, którą sprawia mu tacierzyństwo, a internauci zgodnie twierdzą, że 8-tygodniowy chłopczyk to wykapany ojciec. W jakim pokoju przyszło mieszkać maluchowi? Popularny tata postarał się, pięknie urządzając pomieszczenie! Sami zobaczcie!

REKLAMA

Zobacz wideo Borys Szyc szczerze o zagranej roli!

Pokoik syna Borysa Szyca

Żona popularnego aktora, Justyna Szyc-Nagłowska, jest w pełni pochłonięta wychowywaniem Henia. Syn od razu stał się oczkiem w głowie rodziców. Kobieta bardzo często udostępnia w mediach społecznościowych fotografie swojego dziecka, dzieląc się spostrzeżeniami na temat macierzyństwa. Tak zrobiła i tym razem, nawołując młode mamy do tego, by w końcu zadbały o siebie. Przy okazji pokazała, jak wygląda pokoik jej malucha.

Od kiedy jest nas dwoje, mam więcej miłości ale i obowiązków... Podstawowym obowiązkiem mamy jest... -dbać o siebie. Tak o siebie. Znacie zapewne to określenie, zaczerpnięte z instrukcji bezpieczeństwa w samolotach - „najpierw załóż maseczkę tlenową sobie, a potem dziecku” albo to: „szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko”. Bardzo dużo w tym prawdy... Testuję to w moim życiu już trzeci raz, ale pierwszy raz tak świadomie. W ciąży i połogu my mamy, musimy dbać o siebie bardziej niż zwykle. Zdrowo się odżywiać, wysypiać się - aha... akurat! Pić dużo wody - czytamy na profilu Justyny.

Na opublikowanym zdjęciu widać, że pokoik Henia jest urządzony dość klasycznie. Przeważają naturalne barwy, ale rodzice zadbali również o dodatki. W oczy rzucają się girlandy i duża litera "H", która jest idealną personalizacją pomieszczenia. Wiadomo, do kogo należy ten kącik!