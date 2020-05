Książę Guillaume i księżniczka Stéphanie pobrali się w 2012 roku, a kilka miesięcy temu media obiegła informacja o tym, że małżonkowie spodziewają się pierwszego dziecka. Na świecie pojawił się mały książę Karol, którego dumni rodzice nie kryją radości, pozując do zdjęć z synkiem. Zobaczcie nowego członka rodziny królewskiej!

Nowy członek rodziny królewskiej

Książę Guillaume i księżniczka Stephanie są małżeństwem od października 2012 roku i wspólnie pełnią funkcje pary książęcej Luksemburga. To właśnie tam, w katedrze Notre-Dame, odbyła się ich uroczystość ślubna, na którą zjechało się gros dziennikarzy z całego świata. W grudniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że członkowie rodziny królewskiej oczekują narodzin pierwszego dziecka. Swoje szczęście wyrazili w jednym z wywiadów dla magazynu "Point de Vue". Okazuje się, że informację o ciąży księżniczki ukrywali przed światem aż przez trzy miesiące, dzieląc się nią tylko z najbliższymi.

To był krzyk radości! Długo czekaliśmy na ten moment. Zachowanie tego szczęścia przez trzy miesiące tylko dla nas, ten zawieszony czas, to było coś wspaniałego. Dzieliliśmy go razem z dzieckiem, które było już częścią małej rodziny.

Wówczas również Marszałek Dworu wydał oficjalne oświadczenie:

Ich Królewskie Wysokości, Wielki Książę i Wielka Księżna z ogromną przyjemnością ogłaszają, że Dziedziczny Wielki Książę i Dziedziczna Wielka Księżna oczekują Pierwszego Dziecka. Narodziny wyznaczone są na maj. Wielki Książę, Wielka Księżna i członkowie obu rodzin są zachwyceni wiadomościami i dzielą się wielką radością.

Książę Guillaume i księżna Stephanie doczekali się narodzin swojego pierwszego syna, Karola. Tylko spójrzcie na szczęście, które jest wypisane w oczach matki.

Pomimo tego, że przyjście na świat małego Karola zbiegło się z pandemią, dumni rodzice zgodnie stwierdzili, że jest to dla nich najpiękniejszy w życiu czas. Zdjęcia nowego członka rodziny królewskiej obejrzycie w naszej galerii!