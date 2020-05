Anna Starmach kojarzona jest głównie dzięki programowi MasterChef, w którym od kilku lat pełni funkcję jurorki. Świetnie zna się na gotowaniu, co udowodniła zarówno w show TVN, jak i na swoim instagramowym profilu, na którym chwali się przyrządzonymi daniami. Oprócz postów związanych stricte z zawodem, kobieta publikuje czasem zdjęcia z życia prywatnego. Kiedyś dodała urocze zdjęcie z córką, a teraz pokazała, jak wyglądała jako mała dziewczynka. Pomimo upływu lat jej rysy twarzy prawie w ogóle się nie zmieniły. Sami zobaczcie!

Anna Starmach jako mała dziewczynka

Anna Starmach obchodzi właśnie 33. urodziny i postanowiła podzielić się z fanami na Instagramie swoimi przemyśleniami na temat życia. Opublikowała wzruszający post, w którym wyznała, że miała szczęśliwe dzieciństwo i jest za wszystko wdzięczna losowi. Dodatkowo udostępniła nieznane wcześniej szerszej publiczności zdjęcia sprzed lat. Według nas nic się nie zmieniła, a uśmiech pozostał nadal ten sam!

Dziewczynka ze zdjęć kończy dziś 33 lat. Zmieniło się dużo, została radość z życia, uśmiech, miłość do kwiatów i klocków, do plaży i do podróży do malowania i dużych okularów! Miałam wspaniałe dzieciństwo, mam wspaniałe życie i niech to wszystko trwa! - czytamy na profilu Ani.

W komentarzach pod zdjęciami posypało się mnóstwo ciepłych słów w stronę Starmach. Fani składali jej życzenia, twierdząc, że była uroczym dzieckiem.

Wszystkiego najlepszego i by ten cudowny uśmiech zawsze był z tobą, Aniu!

My również dołączamy się do życzeń!