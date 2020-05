cerrie35 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

No dokładnie. Redaktorzy plotucha jajca sobie z nas robią. Cały news to pier**lenie o Szopenie, czyli lanie wody i łaskawie napisanie "Szatanowa wie już jak da na imię dziecku, ale tego nie powie". Redaktorzy plotka, to jakieś niedojrzałe nastolatki, czy jak?