Blanka Lipińska zdradziła sekret swojej figury. Tajemnicą jest odpowiednia dieta

Blanka Lipińskia przeczytała ostatnio na Instagramie bardzo wiele komplementów. Fanka pochwaliła jej wygląd i spróbowała wyciągnąć informacje na temat sposobu odżywiania partnerki Barona. Nie musiała długo czekać na odpowiedź.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka Lipińska robi Baronowi kanapkę i narzeka na newsy o niej

Masz piękną figurę! Jaką dietę stosowałaś? - zapytała obserwatorka

To pytanie z pewnością nurtowało wiele kobiet. Widać też, że Blanka Lipińska ma nie tylko szczupłe, ale też wysportowane ciało. Czy istnieje dieta, która może przybliżyć nas do takiego ideału?

Figura Blanki Lipińskiej ZOBACZOtwórz galerię

Blanka Lipińska na temat swojej diety

Dieta to styl życia, a nie cud, który trwa dwa miesiące i wystarcza do końca twoich dni - odpowiedziała krótko Blanka.

Lipińska doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że żadna dieta obiecująca szybkie efekty nie sprawdzi się na dłuższą metę. O to, w jaki sposób się odżywiamy, należy dbać nieustannie, nie popadając przy tym w skrajności.

Jak wynika z odpowiedzi Blanka Lipińska nie jest zwolenniczką restrykcyjnych diet, które może i działają natychmiastowo, ale efekty nikną jeszcze szybciej niż zostały osiągnięte.

Nie ma cudownej metody na szczupłą sylwetkę

Wiele kobiet, które przechodzą na dietę tylko marzy o tym, by móc powrócić do dawnych nawyków żywieniowych. Takie podejście nie zapewni jednak sukcesu i może negatywnie odbić się nie tylko na sylwetce, ale też na zdrowiu stosujących. Pamiętajmy, że nie sztuką jest schudnąć. Prawdziwy wyczyn to utrzymać szczupłą sylwetkę.

Blanka Lipińska podkreśliła także, że nie chce być uważana za autorytet w kwestii zdrowego stylu życia, ponieważ nie jest profesjonalistką i do wszystkiego doszła sama.

Polecam wizytę u specjalisty, ja żadnego nie polecę, bo wszystkiego nauczyłam się sama - dodała w odpowiedzi na pytanie fanki

To bardzo dobra rada. Nie szukajmy cudów w internecie i zachowajmy zdrowy rozsądek.