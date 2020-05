Natasza Urbańska na zdjęciu sprzed 29 lat. W wieku 14 lat była urocza i miała krótkie krucze włosy

Natasza Urbańska jest wszechstronnie uzdolnioną gwiazdą - tańczy, śpiewa, gra w teatrze. Prywatnie spełnia się w roli żony i matki. Od lat związana jest z Januszem Józefowiczem, z którym ma dwunastoletnią córkę, Kalinę. Zdarza jej się pokazać ją w mediach, a fani zawsze zachwycają się jej urodą. Nic dziwnego, odziedziczyła ją po pięknej mamie. Natasza właśnie pokazała, jak wyglądała, gdy miała czternaście lat.

Natasza Urbańska na zdjęciu sprzed 29 lat

Polska artystka opublikowała na Facebooku zdjęcie z 1991 roku. Urbańska miała wtedy czternaście lat, była szczupła tak jak dziś i miała krótkie krucze włosy.

Fani nie szczędzili komplementów. W komentarzach same zachwyty.

Niezależnie od wieku, najpiękniejsza Polka ever - jak mają to w zwyczaju powtarzać górale nizinni. Do tego utalentowana wszechstronnie i, co najważniejsze, skromna.

Piękna, mądra i utalentowana artystka.

Urbańskiej zdjęcie też chyba bardzo się podoba, ponieważ ustawiła je nawet jako swoje profilowe na Instagramie.

Natasza Urbańska - kariera

Natasza Urbańska jest znaną aktorką, wokalistką i tancerką. Na co dzień pracuje w Teatrze Buffo, za który odpowiada jej ukochany. Gwiazda ma za sobą występy w popularnych telewizyjnych programach. Śpiewała w "Jakiej to melodii?", w "Jak oni śpiewają?", czy tańczyła w "Tańcu z gwiazdami". W dwóch ostatnich talent show zajęła drugie miejsce. W muzycznym programie przegrała z Agnieszką Włodarczyk, a w tanecznym z Anną Muchą.