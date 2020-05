Donald Trump ma nie lada problem, którego rozwiązanie może kosztować go 42 miliony dolarów. Gra jest warta świeczki, bo chodzi o jego karierę polityczną, która została zagrożona przez domniemane "haki" cyberprzestępców. Wszelkie dokumenty prawne dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych, które były w posiadaniu adwokata, Allena Grubmana - trafiły w niepowołane ręce. "Zaraz wybory, a mamy tony brudów".

Donald Trump szantażowany

Sprawa wydaje się bardzo poważna. Hakerzy należący do grupy REvil przeprowadzili cyberatak na hollywoodzkim prawniku, Allenie Grubmanie, którego lista klientów zapełniona jest nazwiskami największych gwiazd amerykańskiego show-biznesu. Nie zabrakło wśród nich: Eltona Johna, Roda Stewarta, Lady Gagi, Roberta De Niro czy Mike'a Tysona. Dowodem na to, że hakerzy weszli w posiadanie poufnych dokumentów miało być ujawnienie kontraktu Madonny na trasę koncertową "Madame X". Okazuje się, że tajne dane jednego z najważniejszych polityków USA są również zagrożone!

Donald Trump ma się czego obawiać? Hakerzy z grupy REvil, których poszukiwaniem zajmuje się już FBI, według zagranicznych mediów są mieszkańcami Europy Wschodniej. Od kancelarii, której dokumenty stały się łupem cyberprzestępców, zażądali 21 milionów dolarów. Jednak z biegiem czasu pomnożyli swoje finansowe oczekiwania przez wzgląd na rzekome posiadanie "papierów na Donalda Trumpa". Stawka wzrosła do 42 milionów dolarów!

Panie Trump, jeśli chce pan pozostać prezydentem, powiedz swoim ludziom, co mają robić, inaczej możesz zapomnieć na zawsze o swoich ambicjach. A do twoich wyborców: musicie wiedzieć, że po takiej publikacji z pewnością nie będziecie chcieli go za prezydenta. Zaraz wybory, a my mamy tony brudów - czytamy w komunikacie udostępnionym online przez hakerów.

Myślicie, że prezydent USA zapłaci okup? Do tej pory nikt nie potwierdził informacji, że Donald Trump był rzeczywiście klientem kancelarii Allena Grubmana i może mieć realny związek ze sprawą.