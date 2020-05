"Rolnik szuka żony". To koniec miłości Seweryna? Internauci znaleźli na to dowody

Seweryn z programu "Rolnik szuka żony" nie znalazł swej miłości w telewizyjnym eksperymencie. Choć podczas trwania show związał się z jedną z uczestniczek, Marleną - ich uczucie nie przetrwało próby czasu, a relacja zakończyła się burzliwą kłótnią, która wciąż należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych momentów programu. Swoje szczęście rolnik znalazł po zakończeniu emisji show prowadzonego przez Martę Manowską, a nową partnerką pochwalił się w świątecznym odcinku. Serce Seweryna skradła tajemnicza Magda. Czyżby ich związek również się rozpadł? Zdradza to jeden szczegół!

Seweryn z programu "Rolnik szuka żony" rozstał się z dziewczyną?

Takie pytanie zadaje sobie gros internautów i fanów uczestnika 6. edycji show Telewizji Polskiej. Co miałoby świadczyć o rozpadzie jego związku? Na początku tego roku mężczyzna założył konto na Instagramie i bardzo aktywnie udzielał się w mediach społecznościowych, chwaląc się nową miłością i publikując urocze zdjęcia z ukochaną. Również profil Magdy był zapełniony fotografiami z Sewerynem. Aktualnie wszystko się zmieniło, a w sieci pojawiły się dowody na to, że pomiędzy partnerami mogło dojść do kłótni.

Bohater "Rolnika..." usunął założone niedawno instagramowe konto, a u jego ukochanej zniknęły jakiekolwiek wirtualne ślady ich relacji. Został jedynie walentynkowy wpis, w którym Magda chwali się widokami Gdańska i wspomina, że spędziła weekend w Trójmieście właśnie z Sewerynem.

Myślicie, że ta nagła zmiana i brak afiszowania związku w mediach społecznościowych mogą świadczyć o tym, że relacja Magdy i Seweryna nie przetrwała próby czasu? A może zakochani chcą po prostu odpocząć od świata zewnętrznego?