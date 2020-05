Aneta Zając prezentuje wypieki, a internauci patrzą na jej figurę. "Najważniejsze to czuć się dobrze w swoim ciele"

Aneta Zając opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z babką marmurkową. Nie jest tajemnicą, że aktorka uwielbia spędzać czas w kuchni. Ostatnio wyspecjalizowała się w wypiekach, a efektami swojej pracy chętnie dzieli się z obserwatorami.

Aneta Zając chwali się wypiekami na Instagramie

Fani doceniają kulinarne wysiłki Anety, jednak zachwalają przede wszystkim jej figurę.

Najważniejsze to czuć się dobrze w swoim ciele. Wygląda pani pięknie - napisała jedna z obserwatorek.

Widzę dwie babki .Pytanie która lepsza? - zażartował fan.

Za taką Babką to bym w ogień skoczył - dodał kolejny.

Dwie przepiękne babki - pochwalił obserwator.

Nic dziwnego, że figura Anety Zając zyskuje same pozytywne komentarze. Aktorka wygląda naprawdę apetycznie. Jak ona to robi, że otacza się słodkimi wypiekami i jednocześnie cieszy się zniewalającą sylwetką? Odpowiedź jest prosta.

Aneta Zając postawiła na aktywność fizyczną

Aktorka jakiś czas temu zachwyciła fanów swoją metamorfozą. Postanowiła schudnąć i zrzuciła aż 10 kilogramów, czego efekty są widoczne gołym okiem. Za przemianą kryje się jednak nie tylko deficyt kaloryczny i intensywne treningi pod okiem specjalistów.

Aktorka każdą wolną chwilę spędza ze swoimi synami i spełnia się w roli mamy, co daje jej mnóstwo radości. Posiadanie dzieci wymaga od dorosłych nie lada kreatywności, a to doskonały pretekst, by połączyć przyjemne z pożytecznym!

Wszyscy rodzice z pewnością potwierdzą, że pociechy nie są w stanie usiedzieć w jednym miejscu przez dłuższy czas. Gwiazda serialu "Pierwsza miłość" dobrze wykorzystuje ten fakt i chętnie angażuje rodzinę we wspólną aktywność na świeżym powietrzu. Ostatnio wybrała się z synami na popołudniową przejażdżkę rowerową.

