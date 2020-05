Weronika Marczuk pozuje nago w ciąży. Odważna sesja zwiastuje nowy projekt

Weronika Marczuk na początku roku, po wieloletnich staraniach, została mamą. Na świecie przywitała córkę Anię. Producentka od początku mówiła, że posiadanie dziecka jest spełnieniem jej marzeń, więc nic dziwnego, że teraz często dzieli się swoim szczęściem z fanami na Instagramie. Okazało się też, że Marczuk tuż przed porodem wzięła udział w sesji ciążowej. Jedno ze zdjęć opublikowała właśnie fotografka Marta Ponsko.

Weronika Marczuk pozuje nago

Trzeba przyznać, że fotografia jest przepiękna. Weronika w subtelny sposób pokazuje ciążowe krągłości, a jej ciało zakrywa delikatna, różowa chusta. Z opisu wynika, że jest to zdjęcie na okładkę nowej książki Weroniki, która już niedługo pojawi się na półkach księgarni.

To zdjęcie z sesji z Weroniką Marczuk jest wyjątkowe. Wyjątkowe, bo znajdzie się na okładce książki poświęconej trudnościom, które na swojej drodze napotyka matka, trudnej i długiej walce z pięknym zakończeniem. To wyjątkowa historia. To historia tak wielu przyszłych matek. Słyszałam wiele takich historii i widziałam wiele pięknych dzieci – szczęśliwe zakończenia. Więc jeżeli zmagasz się z problemami, jeśli tracisz wiarę, masz wątpliwości, to ich nie miej - czytamy pod zdjęciem.

Nic dziwnego, że pod zamieszczonym postem pojawiło się wiele komplementów. Wszyscy są zgodni, że jest to przepiękne ujęcie.

Cudowna, delikatna sesja.

Jest Pani naprawdę piękna - czytamy.

Weronika w przeszłości miała trudności z donoszeniem ciąży. Dopiero w wieku 48 lat doczekała się wymarzonej córeczki. Jednak nie było łatwo - przez pierwsze miesiące fatalnie się czuła, miała nudności i nie mogła normalnie jeść i pić. Do tej pory jednak nie wiadomo, kto jest ojcem dziecka. Była żona Cezarego Pazury utrzymuje to w tajemnicy przed mediami i nie zdradza szczegółów swojego związku.