dorry 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

A może ona ma w dudzie pracę jako modelka? Naprawdę są tysiące ciekawszych rzeczy do roboty niż mizdrzenie się do aparatu, albo paradowanie w tę i z powrotem w jakichś szmatach.

Nie znoszę takich komentarzy - "ładna? na modelkę"

Wciskanie do głów młodych dziewczyn, ze uroda jest najważniejsza jest bardzo szkodliwe.