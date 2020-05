Aleksandra Domańska łapie się za głowę po obejrzeniu "czelendżu" z Kurdej-Szatan i Wieniawą. "Polecam zacząć myśleć"

Podczas izolacji nie tylko dzieci się nudzą, ale również ich rodzice. Polskie gwiazdy stały się aktywniejsze w sieci i publikują wiele różnych treści. Zaprosiły nas do swoich mieszkań, pokazały jak ćwiczą, czy jakie atrakcje wynajdują swoim pociechom. Ostatnio jednak śmietanka polskiego show-biznesu wzięła udział w tzw. #CucChallenge, który miał zwrócić uwagę na powszechny problem przemocy domowej. Nagranie utrzymane było w żartobliwym tonie, co nie spodobało się między innymi Aleksandrze Domańskiej.

Aleksandra Domańska krytykuje gwiazdy, które wzięły udział w #CucChallenge

W czwartek na instagramowym koncie aktorki pojawiły się nagrania, w których Domańska dała wyraz swojego zażenowania, zdziwienia i załamaniu postawą wielu swoich kolegów. Zaleciła im odpoczynek od social mediów.

Właśnie zobaczyłam nowy challenge. Nie wiem, jak się to wymawia. Wiecie co, wow... Może niektórzy powinni sobie zrobić detoks od Instagrama. Serio, serio, polecam Wam co poniektórym odłożyć telefony i zacząć myśleć w realu - słyszymy z jej ust.

Całkiem odważne słowa jak na osobę, która raczej słynie z utrzymywania dobrych relacji z kolegami po fachu i kogoś, która stara się unikać wszelkiego rodzaju afer. Cóż, machina ruszyła i tylko czekać, aż odpowiedzą jej zaskoczeni tymi słowami bohaterowie nagrania. Przypomnijmy, w #CucChallenge udział wzięli Barbara Kurdej-Szatan, Julia Wieniawa, Joanna Opozda, Maciej Dowbor, Rafał Maślak, czy Marcelina Zawadzka.

