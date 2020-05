Austriacka księżniczka nie żyje. Maria Piotrowna Galitzine niedługo miała skończyć 32 lata

pieddro pół godziny temu Oceniono 9 razy 9

Piotr Golicyn a nie żaden Galitzine !!!!!! Golicynowie to sławna rodzina bojarska należąca do grupy tzw. wielkich rodów. Jej przedstawiciel Wasyli był na przykład kochankiem siostry Piotra I - faworytem który przed Piotrem I próbował zeuropeizować Rosję. Do tego nie potrzeba wiedzy - wystarczy oczytanie i wikipedia. M P Galitzine faktycznie mogła już sobie zmienić nazwisko (chociaż nie sądzę - skoro studiowała w Moskwie to nazywała się po prostu Golicyn). W rzeczywistości z habsburgami miała do czynienia tylko po kądzieli a nie po mieczu - więc raczej należałoby o niej mówić jako spadkobierczyni rodu rosyjskiego a nie austriackiego (a raczej austro-węgierskiego).