Ola Kowalska odniosła się do hejtu na jej osobę. Krótko i wymownie

cerrie35 pół godziny temu 0

Ale po kiego grzyba w ogóle znów wraca do tego tematu? Matka dziewczyny jasno i wyraźnie napisała co mają zrobić hejtujący. Więc po cho**rę jej córka znowu się wypowiada na ten temat. Dziewucha widzi po prostu okazję do narobienia wokół siebie szumu, i tyle.

Moja bratanica także ma 21 lat i jaśnie wielka damessa chce, aby wszyscy traktowali ją jak dorosłą, bo przecież ma już te 21 lat i jest pełnoletnia, ale czasami jak jakąś głupotę zrobi, to aż chciałoby się przełożyć przez kolano i sprać na kwaśne jabłko jak niesfornego 15-latka.

Myślę, że po prostu mamusia za bardzo folguje córeczce, bezstresowe wychowanie rządzi.